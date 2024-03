Legende: Wird den hohen Erwartungen gerecht Victor Wembanyama. AP Photo/Eric Gay

NBA: Wembanyama brilliert mit 40 Punkten

Victor Wembanyama spielt in der NBA weiter gross auf. Der 20-jährige Franzose erzielte beim 130:126-Sieg seiner San Antonio Spurs gegen die New York Knicks satte 40 Punkte. Wembanyama, der auch 20 Rebounds holte, war der erste «Rookie» seit Shaquille O'Neal 1993, der in einem Spiel mindestens 40 Punkte und 20 Rebounds erzielte. Seiner Statistik fügte er beim Overtime-Sieg zudem 7 Assists, 2 Steals und einen Block hinzu. Wembanyama stahl damit dem Knicks-Spielmacher Jaylen Brunson die Show, obwohl dieser 61 Punkte erzielte und damit nur einen Zähler hinter dem Franchise-Rekord von Carmelo Anthony (2014) blieb.