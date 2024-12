Per E-Mail teilen

Legende: Die Party kann losgehen Die Milwaukee Bucks gewinnen in Las Vegas den NBA-Cup. Keystone/AP/IAN MAULE

Antetokounmpo glänzt bei Bucks-Sieg im NBA-Cup

Die Milwaukee Bucks gewannen die zweite Auflage des NBA-Cups. Das Team um den Griechen Giannis Antetokounmpo bezwang im Final in Las Vegas die Oklahoma City Thunder 97:81. Antetokounmpo, der zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, war mit einem Triple Double auch im Final der überragende Akteur. Der Forward hatte am Ende 26 Punkte, 19 Rebounds und 10 Assists in seiner Bilanz stehen.

Allstar-Game im neuen Format

Die NBA reformiert das Allstar-Game und setzt dabei auf grosse Namen und ein neues Format. Im kommenden Jahr wechselt die Liga von einem Duell der besten Spieler der Liga zu einem Miniturnier mit vier Mannschaften. Drei Teams zu je acht Spielern werden von den NBA-Grössen Shaquille O'Neal, Charles Barkley und Kenny Smith aus einem Pool von 24 Stars zusammengestellt. Als vierte Mannschaft nimmt der Gewinner des Rising-Stars-Matches teil. Die Erstauflage des neuen Formats findet am 16. Februar im Chase Center in San Francisco statt.