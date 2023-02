Legende: Einstand nach Mass Der neue Atlanta-Trainer Quin Snyder. imago images/USA TODAY Network

Snyder übernimmt die Hawks

Atlanta gewann in der NBA auch das 2. Spiel nach der Entlassung von Trainer Nate McMillan. Trae Young gelang mit der Schlusssirene vor Heimpublikum ein 2-Punktewurf zum 129:127-Sieg gegen Brooklyn. Der All Star Point Guard bescherte den Hawks damit den 31. Sieg in 61 Spielen. Wenige Stunden zuvor war Quin Snyder offiziell als neuer Trainer vorgestellt worden. Clint Capela konnte für seinen Chef nur bedingt Werbung in eigener Sache betreiben. Der Genfer Center bei den Hawks, der nur 19 Minuten lang auf dem Feld stand und 6 Punkte sammelte, verzeichnete mit 12 Rebounds zwar den höchsten Wert aller Spieler. Er beendete das Spiel allerdings mit einer Bilanz von Minus 16.

Lillard dreht auf

Starspieler Damian Lillard knackte als gerade einmal 8. Spieler der NBA-Geschichte die 70-Punkte-Marke und verbesserte seinen eigenen Bestwert. Der 32-jährige Spielmacher der Portland Trail Blazers erzielte beim 131:114 gegen Houston 71 Punkte und verwandelte dabei 13 3-Punkte-Würfe. Nach Angaben des US-Senders ESPN ist Lillard damit der älteste Spieler in der Historie der nordamerikanischen Profiliga, der über 70 Punkte in einem Spiel erzielt hat.