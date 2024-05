Legende: «War schon oft hier» Tayson Tatum (r.) zum Halbfinal-Einzug. Photo by Adam Glanzman/Getty Images

Die Boston Celtics stehen als erstes Team in den Halbfinals der NBA-Playoffs. Der Rekordmeister holte sich in der Nacht auf Donnerstag gegen die Cleveland Cavaliers mit 113:98 den notwendigen vierten Sieg in der Best-of-7-Serie und erreichte damit zum dritten Mal hintereinander den Final in der Eastern Conference.

Dort trifft die beste Mannschaft der Regular Season entweder auf die New York Knicks oder die Indiana Pacers. In diesem Duell liegen die Knicks mit 3:2 Siegen vorne.

«Nicht das Ziel»

Der Einzug in die Conference Finals sei noch kein grosser Erfolg, sagte Jayson Tatum, der mit 25 Punkten der erfolgreichste Werfer in den Reihen der Celtics war, nach dem entscheidenden Heimsieg. «Ich war hier schon oft. Das ist nicht das Ziel.»

Boston steht seit 2008 bei 18 Titeln – nur die Los Angeles Lakers haben ebenso viele.