Legende: Läuft seit 2020 im Atlanta-Trikot auf Clint Capela. Reuters/Dale Zanine

Capela nicht transferiert

Das Transferfenster («Trade Deadline») in der NBA ist seit Donnerstagabend Lokalzeit geschlossen. Clint Capela wurde entgegen den Erwartungen nicht getradet. Der 30-Jährige bleibt somit ein Spieler der Atlanta Hawks, auch wenn sich sein Status innerhalb des Klubs verschlechtert hat. Capela, der seit einem Monat nicht mehr in der Startformation steht, hat die letzten fünf Spiele für Atlanta verpasst – die ersten 4 wegen Rückenschmerzen, das 5. aus persönlichen Gründen.

Schröder innert 24 Stunden doppelt getradet

Anlässlich des Mega-Trades um Luka Doncic äusserte Dennis Schröder harsche Kritik am Trade-System in der NBA: «Am Ende des Tages ist es wie moderne Sklaverei. Jeder kann entscheiden, wohin du gehst, auch wenn du einen Vertrag hast», sagte der Deutsche. Nun wurde Schröder selbst zum wiederholten Mal «Opfer» des Wechsel-Systems. Zunächst wurde der 31-Jährige von den Golden State Warriors zu den Utah Jazz transferiert, nur um wenige Stunden später nach Detroit weitergereicht zu werden. Die Pistons sind bereits Schröders 9. Station in der NBA.

