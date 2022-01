Legende: Konnte sich erneut feiern lassen DeMar DeRozan. Keystone

DeRozan trifft erneut in letzter Sekunde

DeMar DeRozan hat in der NBA im 2. Spiel in Serie einen spielentscheidenden Wurf mit der Schlusssirene verwandelt. DeRozan führte die Chicago Bulls mit 28 Punkten zu einem 120:119-Erfolg bei den Washington Wizards. «Ich weiss nicht, ob ich träume oder ob das real ist», sagte DeRozan über seinen erneuten Siegtreffer in letzter Sekunde. Die Bulls feierten ihren 7. Sieg in Folge und sind nun alleiniger Tabellenführer der Eastern Conference, da die Brooklyn Nets zuhause gegen die Los Angeles Clippers mit 116:120 verloren.

Weiterer Meilenstein für Curry

Nachdem Stephen Curry von den Golden State Warriors zuletzt schon den Rekord für die meisten verwandelten 3-Punkte-Würfe in der NBA geholt hatte, legte er nun beim 123:116-Sieg gegen Utah eine weitere Bestmarke nach. Im 158. Spiel in Folge traf er mindestens einen 3-Punkte-Wurf. Damit übertraf er seinen eigenen Rekord von 157 Partien aus dem Jahr 2016.