Legende: Zahlte gegen den Altmeister Lehrgeld Kyshawn George (links) gegen LeBron James. Keystone/JESS RAPFOGEL

Bereits von Anfang November bis Anfang Dezember blieb die Franchise aus der Hauptstadt 16 Spiele in Folge ohne Punktgewinn. Damals beendeten die Wizards die Horror-Serie überraschend gegen die Denver Nuggets. Nun steht in der Nacht auf Sonntag das Gastspiel in Minnesota an. Die Timberwolves befinden sich auf der anderen Skala der Gefühlslage und haben die letzten 5 Spiele allesamt gewonnen. Beim 96:134 gegen die L.A. Lakers kam der Schweizer Kyshawn George bei den Wizards auf 6 Punkte.

Der Negativrekord in der NBA wird übrigens gehalten von den Detroit Pistons, die von Ende Oktober 2023 bis Ende Dezember 2023 volle 28 Spiele in Folge verloren.

Auch Hawks verlieren – wechselt Capela?

Ebenfalls eine lange Niederlagen-Serie haben die Atlanta Hawks vorzuweisen. Bei den Cleveland Cavaliers setzte es ohne Clint Capela ein 115:137 ab. Für die Franchise aus Georgia war es die 7. Niederlage in Serie. Capela fehlte offiziell erneut wegen Rückenbeschwerden. Spekuliert wird jedoch über einen Wechsel des 30-Jährigen vor der Schliessung des Transfermarktes am 6.2.

