Legende: Meist den entscheidenden Schritt voraus LeBron James wies mit seinen Lakers die Hawks deutlich in die Schranken. (AP Photo/Damian Dovarganes)

NBA: Zweithöchste Saison-Niederlage für die Hawks

Atlanta steckte eine deutliche Pleite ein. Das Team mit Clint Capela verlor bei den Los Angeles Lakers 105:136. Einen Tag nach dem Sieg gegen die Los Angeles Clippers blieben die Hawks in der gleichen Arena chancenlos. Mit Ausnahme der Startphase, in der die Gäste zwischenzeitlich 11:2 geführt hatten, lag die Equipe aus Georgia stets im Hintertreffen. Capela steuerte zum Skore seines Teams nach dem starken Auftritt gegen die Clippers 10 Punkte und 9 Rebounds bei. Trotz der Niederlage und klar negativer Saisonbilanz (30:38) ist auf Rang 10 liegend die Play-In-Teilnahme weiter realistisch.

NHL: Owetschkin weiter in Torlaune

Superstar Alexander Owetschkin erreichte zum 19. Mal in Folge die 20-Tore-Marke. Der Russe traf beim 5:2 seiner Washington Capitals auswärts gegen die Calgary Flames doppelt. Der 38-Jährige ist erst der 6. Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga, dem dieses Kunststück gelang. Rekordhalter Gordie Howe hatte die Vorgabe sogar in 22 Spielzeiten geknackt. Mit insgesamt 843 Toren hat Owetschkin zudem weiter den Ligarekord von Superstar Wayne Gretzky (894) im Blick.