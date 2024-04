Das Team um den Genfer scheitert in der 1. Runde des Play-In an den Chicago Bulls mit 116:131.

Legende: Kann das Saison-Aus nicht abwenden Clint Capela (r.). AP Photo/Nam Y. Huh)

Die Saison für die Atlanta Hawks ist zu Ende. Das Team um den Genfer Clint Capela zog in der ersten Runde es Play-In in Chicago den Kürzeren (116:131).

Als Zehnter der Regular Season hätte Atlanta sowohl gegen Chicago als auch zwei Tage später ein Zweitrundenspiel gegen die Miami Heat gewinnen müssen, um doch noch an den Playoffs mitspielen zu können.

An Capela lag es nicht, dass die Atlanta Hawks ausschieden: Er überzeugte mit 22 geworfenen Punkten und 17 Rebounds – beides persönliche Bestwerte in dieser Saison. Letztmals erzielte Capela am 27. November 2021 bei einem 132:100-Sieg in Memphis noch bessere Werte (23 Punkte, 17 Assists).

Scheitern nicht überraschend

Capela stand während 37:33 Minuten auf dem Spielfeld – auch das eine persönliche Bestmarke in den letzten drei Saisons.

Das Verpassen der Playoffs kam für die Atlanta Hawks aber gewiss nicht überraschend: Nach Platz 10 in der Regular Season starteten die Hawks aus der schlechtesten Ausgangslage ins Play-In; zudem hatte Capelas Team schon zum Abschluss der Qualifikation sechs Mal in Folge noch verloren.