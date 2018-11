Die unrühmliche Serie von Thabo Sefolosha in der NBA geht weiter. Wenn der Waadtländer spielt, verlieren die Utah Jazz, diesmal 94:121 gegen die Indiana Pacers.

Sefolosha kam zum 5. Mal in dieser Saison zum Einsatz und zum 5. Mal verlor Utah. Ohne den Schweizer gab es in 12 Partien 8 Siege. Nach einem Spiel Pause kam Sefolosha während 11:35 zum Einsatz. Null Punkte, 3 Rebounds und ein Assist lautete die Bilanz des Defensivspezialisten.

Die «Cavs» am Boden

In noch schlimmeren Schwierigkeiten stecken die Cavaliers: Der Vorjahres-Finalist aus Cleveland kassierte mit dem 102:113 gegen Detroit die 13. Niederlage im 15. Spiel.

Am oberen Ende der Tabelle findet sich Milwaukee wieder. Die Bucks näherten sich mit einem 104:98 über Denver dem spielfreien Leader aus Toronto an. Zur Halbzeit noch mit 46:56 in Rücklage trumpfte Milwaukee nach der Hälfte auf. Das Team aus Wisconsin konnte sich dabei einmal mehr auf seinen «Greek Freak» verlassen: Giannis Antetokounmpo glänzte mit 29 Punkten, 12 Rebounds und 6 Assists.