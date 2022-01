Ein Co-Trainer der Brooklyn Nets hat für ein Kuriosum in der NBA gesorgt.

Legende: Sorgte in der NBA für Aufsehen Assistenztrainer David Vanterpool. (Archiv-Bild) Reuters

Assistent David Vanterpool verhinderte in der Nacht auf Donnerstag beim Spiel der Nets auswärts gegen die Washington Wizards (119:118) durch eine Ballberührung einen Pass der Gastgeber. Das Schiedsrichter-Trio sah die Situation knapp fünfeinhalb Minuten vor Schluss beim Stand von 109:103 für Brooklyn nicht und liess den Match weiterlaufen. Nets-Profi Kessler Edwards bekam den Ball und leitete den Gegenangriff ein.

«Ich habe in meiner langen Basketball-Karriere noch nie so etwas erlebt», monierte Wizards-Assistenztrainer Joseph Blair. «Niemand ist perfekt, aber in solch einem Spiel ist das sehr hart zu akzeptieren.»

Capela steht vor der Rückkehr Box aufklappen Box zuklappen Die Rückkehr von Clint Capela nach der mehrtägigen Pause wegen seiner Knöchelverletzung steht kurz bevor. Der Genfer NBA-Spieler trainierte am Mittwochmorgen mit den Atlanta Hawks. Den Sieg gegen die Minnesota Timberwolves (134:122) am Abend verfolgte er dann noch von der Tribüne aus. Am Freitag im Heimspiel gegen Miami soll er wieder dabei sein.