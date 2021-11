Die Hawks mit Clint Capela gewannen in der NBA bei den San Antonio Spurs 124:106.

Legende: Im Infight Clint Capela gegen San Antonios Keita Bates-Diop. Getty Images

Die Atlanta Hawks sind weiter nicht zu schlagen. Nach 5 Heimsiegen in Folge siegten sie auch bei den San Antonio Spurs. Damit haben sie erstmals seit Anfang November wieder mehr als 50% ihrer Spiele gewonnen.

Mit 31 Punkten, 11 Assists und 7 Rebounds war Point Guard Trae Young Mann des Spiels. Aber auch Clint Capela zeigte einen starken Auftritt, vor allem in der Defensive: Der Genfer sammelte 11 Punkte, 13 Rebounds, 5 Steals und 3 Blocks.

Atlanta entschied die Partie zu Beginn des 3. Viertels. Die Hawks – bei denen nicht weniger als 8 Spieler mindestens 10 Punkte erzielten – legten nach dem Seitenwechsel einen 12:5-Zwischensprint hin und zogen auf 14 Punkte davon (77:63).

Meilenstein für Durant

Superstar Kevin Durant ist in die Top 25 der besten Skorer der NBA-Geschichte aufgestiegen. Beim 123:104 von Brooklyn bei Boston erzielte er 21 Punkte und zog mit neu 24'388 Punkten in der Bestenliste an seinem Idol Allen Iverson vorbei.

«Es ist unglaublich, in dieser Liste an ihm vorbeizuziehen und überhaupt neben all diesen Spielern zu stehen. Ich muss einfach weitermachen», sagte Durant.