Legende: Auf Rekordjagd LeBron James. IMAGO / USA TODAY Network

Die Rekordjagd von Basketball-Superstar LeBron James geht in der NBA unaufhaltsam weiter. Beim 129:123-Sieg nach Verlängerung seiner Los Angeles Lakers bei den New York Knicks erzielte James in der Nacht auf Mittwoch 28 Punkte.

Damit liegt der 38-Jährige nur noch 89 Zähler hinter dem legendären Kareem Abdul-Jabbar (38'387), der die ewige Punktbestenliste seit 1984 anführt. Nach der Partie betonte James, dass die Bürde der Rekordjagd nicht auf seinen Schultern laste.

«Ich meine, es ist nur eine Frage der Zeit, wann ich es tun werde», so der viermalige NBA-Champion, der gegen die Knickts zusätzlich zehn Rebounds und elf Assists für sein erstes Triple Double der Saison auflegte.