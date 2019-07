Legende: Neu bei den Nets Kevin Durant. Reuters

Laut US-Medienberichten wird Durant in Brooklyn einen über 164 Millionen Dollar dotierten 4-Jahresvertrag unterschreiben. Der 10-fache Allstar wurde erst vor rund 3 Wochen an der Achillessehne operiert, die er sich im 5. Spiel der Finalserie gerissen hatte. Ob der 30-Jährige in der kommenden Saison überhaupt zum Einsatz kommen wird, ist daher fraglich.

Mit den Warriors wurde Durant 2017 und 2018 NBA-Champion. In der abgelaufenen Saison unterlagen die Kalifornier in der Finalserie Toronto.

3 Milliarden in wenigen Stunden

Der Zuzug von Durant war für die Nets aber erst der Anfang: von Boston kommt Kyrie Irving, von Dallas DeAndre Jordan.

Überhaupt hielt sich in den ersten Stunden der Transferperiode kaum ein Klub zurück. Insgesamt wurden alleine am ersten Tag der Free Agency 3 Milliarden US-Dollar in Verträge neuer Spieler investiert. Und der Wechsel von Superstar Anthony Davis zu den Lakers ist da noch nicht mitgerechnet. Der Deal wurde vor mehreren Wochen eingefädelt. Unterschrieben sollen die Verträge aber erst in diesen Tagen werden.