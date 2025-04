NBA-Trainerikone Gregg Popovich musste am vergangenen Dienstag nach einem medizinischen Zwischenfall in einem Restaurant in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie ESPN berichtete, ist der 76-jährige Trainer der San Antonio Spurs mittlerweile wieder zuhause. Popovich fehlt den Spurs seit einem Schlaganfall am 2. November. Das Team hat die Playoffs als 13. der Western Conference verpasst.