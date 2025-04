Play-In in der NBA

Legende: Zeigte gegen Chicago eine überragende Leistung Tyler Herro. Reuters/IMAGN IMAGES

Die Atlanta Hawks treffen bei ihrer letzten Chance auf einen Platz in den NBA-Playoffs auf die Miami Heat. Die Mannschaft aus Florida setzt sich im Play-In bei den Chicago Bulls 109:90 durch. Pointguard Tyler Herro glänzte mit 38 Punkten.

Die Hawks, die ihre erste Partie in dieser Vor-Ausscheidung gegen die Orlando Magic verloren haben, haben in der entscheidenden Partie in der Nacht auf Samstag Heimrecht. Aller Voraussicht nach wird Atlanta erneut ohne Clint Capela auskommen müssen. Der Center steht dem Team aus Georgia wegen einer Handverletzung seit Mitte März nicht zur Verfügung.

Dallas trifft auf Memphis

Im Westen liess Dallas den Sacramento Kings beim 120:106 keine Chance. Anthony Davis kam auf 27 Punkte, 9 Rebounds und 3 Blocks. Der 32-Jährige war während der Saison im Austausch für Luka Doncic von den Los Angeles Lakers nach Dallas gekommen. Die Mavericks kämpfen nun gegen die Memphis Grizzlies um einen Platz in den Playoffs.

Resultate