Miami Heat steht dank einem Sieg gegen Chicago in den Conference-Viertelfinals. New Orleans bezwingt Sacramento.

Miami und New Orleans ergattern die letzten Playoff-Tickets

Play-In in der NBA

Legende: Stehen in den Playoffs Die Miami Heat um Tyler Herro. Reuters/USA TODAY Sports

Vorjahresfinalist Miami Heat und die New Orleans Pelicans haben sich die letzten Tickets für die Playoffs der NBA gesichert. Miami gewann das Play-In-Duell mit den Chicago Bulls zuhause deutlich mit 112:91 und bekommt es in den Conference-Viertelfinals mit den Boston Celtics, dem besten Team der Regular Season, zu tun. Das erste Spiel der Best-of-7-Serie steigt am Sonntag.

In Abwesenheit ihres am Knie verletzten Stars Jimmy Butler avancierte Tyler Herro mit 24 Punkten, 10 Rebounds und 9 Assists zum Schlüsselspieler für Miami. Das Team aus Florida hatte sich im vergangenen Jahr erst in der Finalserie den Denver Nuggets geschlagen geben müssen.

Pelicans fordern Oklahoma

Die New Orleans Pelicans besiegten die Sacramento Kings mit 105:98 und treffen im Playoff-Achtelfinal auf Oklahoma City Thunder, das beste Team der Western Conference. Die entscheidende Phase der NBA-Saison beginnt bereits am Samstag.