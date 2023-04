Elfic Fribourg greift im Playoff-Final der Frauen zum 3. Quadruple in Folge, doch Nyon will die Dominanz durchbrechen.

Legende: Neuauflage des letztjährigen Finals Nyon fordert erneut Elfic Fribourg heraus. Keystone/Cyril Zingaro

Im Playoff-Final der NLA-Basketballerinnen kommt es zum erwarteten Duell: Der Qualifikationserste Elfic Fribourg trifft in der Best-of-Five-Serie auf die Zweiten von Nyon Basket Féminin. Und wenn es so wie erwartet weitergeht, wird Elfic erneut den Titel holen.

Denn: Die Freiburgerinnen gewannen in den letzten Jahren alle Titel, die es in der Schweiz zu holen gibt. Bereits in den vergangenen 2 Saison siegten sie in der Meisterschaft, im Schweizercup, Ligacup und auch Supercup. Was dieses Jahr zum 3. Quadruple in Folge fehlt, ist einzig der Meistertitel.

01:49 Video Vor 2 Wochen: Elfic Fribourg holt dank Glanzleistung den Schweizer Cup Aus Sport-Clip vom 01.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.

Nyon hat jedoch etwas dagegen, dass diese Dominanz weitergeht. Die Waadtländerinnen, die seit 2020 wieder in der NLA spielen, fanden nach einer Schwächephase im Februar und März pünktlich auf die Playoffs zurück zu alter Stärke und wollen den 4. Meistertitel der Klub-Geschichte holen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Bei SRF können Sie die ganze Playoff-Finalserie (Best of Five) zwischen Elfic Fribourg und Nyon Basket Féminin live im Stream in der SRF Sport App mitverfolgen: 1. Spiel: Samstag, 15. April ab 17:30 Uhr

2. Spiel: Dienstag, 18. April ab 19:30 Uhr

3. Spiel: Samstag, 22. April ab 15 Uhr

evtl. 4. Spiel: Dienstag, 25. April ab 20:30 Uhr

evtl. 5. Spiel: Samstag, 29. April ab 17 Uhr

Dass Nyon die Dominatorinnen mehr als fordern kann, bewiesen sie bereits im letztjährigen Playoff-Final: Damals ging die Serie über 5 Spiele, erst in der Finalissima riss Elfic den Titel mit 68:50 doch noch an sich.