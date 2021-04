Elfic Fribourg hat den Heimvorteil zum Auftakt des Playoff-Finals genutzt: Die Gastgeberinnen setzten sich gegen Winterthur mit 83:74 durch. Nach zwei Vierteln hatte das Skore 47:45 gelautet. Für die favorisierten Freiburgerinnen war es der 31. Erfolg auf nationaler Stufe in Serie.

Spiel 2 in der Finalserie steht am kommenden Samstag an. Ab 17:25 Uhr zeigen wir Ihnen die Partie im kommentierten Stream auf www.srf.ch/sport und in der SRF Sport App.