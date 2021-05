Die Basketballer von Fribourg Olympic siegen mit 82:66 gegen Starwings und führen in der Finalserie damit 2:0.

Noch ein Sieg fehlt Fribourg Olympic zum Schweizer Meistertitel. Die Freiburger setzten sich im 2. Finalspiel der Best-of-Five Serie mit 82:66 auwärts gegen Starwings durch.

Die Partie war bis zum Beginn des letzten Viertels ausgeglichen, ehe Olympic die Zügel gegen Schluss an- und doch noch klar davonzog. 23:14 Punkte lautete das klare Verdikt in den letzten 15 Minuten, die Basler hatten nichts mehr entgegenzusetzen.

Titelfeier am Dienstag?

Spiel 3 in der Finalserie findet am kommenden Dienstag in Freiburg statt. Dann bietet sich Olympic die Möglichkeit, den Titelhattrick perfekt zu machen.