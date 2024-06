Nach der Niederlage in Dallas am Freitagabend mit 38 Punkten Unterschied agierten die Boston Celtics von Anfang an hochkonzentriert. Schon früh ging das Heimteam 13:5 in Führung. Bei Halbzeit betrug die Reserve 21 Punkte (67:46). Nur zweimal, bei 15:16 und 18:19, kam Dallas bis auf einen Punkt an Boston heran.

Es war eine lange Reise. Wir sind eine widerstandsfähige Gruppe, wir haben viel durchgemacht in den vergangenen Jahren.

In der zweiten Halbzeit konnten die Celtics ihren Vorsprung verwalten, weil die Mavericks nie wirklich gefährlich wurden.

«Oh mein Gott. Es ist ein surreales Gefühl. Wir haben es geschafft», meinte Jayson Tatum, einer der Superstars in den Reihen Bostons. «Wir haben die ganze Saison lang gut reagiert. Es war eine lange Reise. Wir sind eine widerstandsfähige Gruppe, wir haben viel durchgemacht in den vergangenen Jahren», meinte der beste Punktesammler der Celtics (31).

Jaylen Brown, der zum MVP gewählt wurde, steuerte 21 Zähler zum entscheidenden Sieg bei. Bei Dallas kam Luka Doncic zwar am Ende auf solide 28 Punkte, enttäuschte über weite Strecken der Begegnung aber ebenso wie Kyrie Irving, der lediglich 15 Zähler buchte.