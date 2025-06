Legende: Dürfte die Indiana-Abwehr auf Trab halten Shai Gilgeous-Alexander, auch einfach SGA genannt. Getty Images/William Purnell

In der Nacht auf Freitag beginnt der Playoff-Final in der NBA zwischen Oklahoma City und Indiana. Die Thunder gehen dabei als Favorit in das Duell, waren sie doch in der Regular Season das beste Team im Westen.

Die Pacers hingegen schlossen die Quali «nur» auf Rang 4 ab, liefen aber in den Playoffs unter der Führung ihrer Stars Tyrese Haliburton und Pascal Siakam zur Hochform auf und warfen u.a. mit Cleveland das beste Team im Osten aus den Playoffs. Für Indiana ist es der 1. Finaleinzug seit 2000.

Bei OKC sticht vor allem Shai Gilgeous-Alexander, der MVP der Regular Season, heraus. Dem ansonsten äusserst ausgeglichenen Team winkt, was Thabo Sefolosha verwehrt blieb. Der Schweizer NBA-Pionier stand mit Oklahoma 2012 im Final, unterlag aber Miami mit Superstar LeBron James.

So warten beide aktuellen Finalisten weiter auf den 1. Titel. Indiana ist sich seiner Aussenseiterrolle bewusst. «Sie sind das beste Team auf diesem Planeten», sagte Rick Carlisle, der Trainer der Pacers, nachdem Oklahoma das letzte Duell Ende März souverän mit 132:111 gewonnen hatte.

Resultate