Mit Miami und Denver kämpfen zwei Teams um den Titel in der NBA, deren Saison kaum unterschiedlicher hätte verlaufen können.

Heat vs. Nuggets: Unerwarteter vs. erwarteter Finalist

Playoff-Final in der NBA

Legende: Können Jimmy Butler und Miami ihn stoppen? Nikola Jokic von den Denver Nuggets wird von den Buchmachern favorisiert. Keystone/USA Today Network

Beinahe hätten es die Miami Heat gar nicht in die Playoffs geschafft. Erst via Play-In-Turnier und nach einem Schlussspurt im entscheidenden Spiel gegen Chicago löste das Team aus Florida das Ticket.

Nachdem die Heat im letzten Jahr als topgesetztes Team der Eastern Conference kurz vor dem Final gescheitert waren, spielen sie nun als Nummer 8 gesetzt um die Larry O'Brien Championship Trophy. Erst schaltete Miami mit den Milwaukee Bucks das beste Team der regulären Saison aus, im Halbfinal mit den Boston Celtics auch das zweitbeste. Dabei gaben sie zwar eine 3:0-Führung in der Serie preis, behielten im 7. Spiel aber die Oberhand.

So unstet der Weg in den Final für die Heat war, so stringent scheint jener der Denver Nuggets. Der Sieger der Western Conference hatte bislang kaum Mühe und schaltete im Halbfinal die LA Lakers glatt mit 4:0 Siegen aus.

Doch dem Team des serbischen Überspielers Nikola Jokic wird seit Jahren grosses Potenzial zugeschrieben. Während die Heat den NBA-Titel schon 3 Mal gewinnen konnten, stehen die Nuggets nun erstmals im Final.