Indiana entscheidet Spiel 4 im Conference Final in Indianapolis mit 130:121 für sich und führt in der Serie mit 3:1

Legende: Nicht zu stoppen Tyrese Haliburton. IMAGO / UPI Photo

Die Indiana Pacers haben in den NBA-Playoffs den nächsten Schritt zur Final-Qualifikation gemacht. Nach dem 130:121 führen sie in der Best-of-7-Serie gegen die New York Knicks mit 3:1 Siegen. Die Pacers sorgten für den ersten Heimerfolg in diesem Duell der knappen Ergebnisse.

Die neun Punkte, die das Team aus Indianapolis am Ende von Spiel 4 voraus lag, war die bisher grösste Differenz in dieser Serie. Herausragender Akteur war Tyrese Haliburton. Der Guard schaffte mit 32 Punkten, 15 Assists und 12 Rebounds das zweite Triple-Double seiner Karriere in den Playoffs. Forward Pascal Siakam steuerte als zweitbester Skorer der Pacers 30 Punkte bei.

Die erste von drei Chancen, die zweite Final-Teilnahme nach der Premiere vor 25 Jahren sicherzustellen, haben die Pacers in der Nacht auf Freitag. Spiel 5 findet im Madison Square Garden in New York statt.

