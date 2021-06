Los Angeles hat in der Playoff-Viertelfinal-Serie der NBA gegen Utah auf 1:2 verkürzen können.

Playoffs in der NBA

Legende: Tonangebend bei den Clippers Kawhi Leonard wirbelte gegen Utah an allen Fronten. imago images

Die Antwort fiel vehement aus: Die Los Angeles Clippers nutzten ihren Heimvorteil und zwangen Utah in Spiel 3 mit 132:106 in die Knie. Somit liegen die Kalifornier in der Best-of-Seven-Serie nur noch mit 1:2 zurück.

Der Einzug in den Final der Western Conference erscheint plötzlich wieder realistisch. In der Nacht auf Dienstag stehen sich die beiden Teams erneut in Los Angeles gegenüber.

Sorgen beim Gegner um Mitchell

LA-Starspieler Kawhi Leonard sammelte 34 Punkte und 12 Rebounds, zudem verteilte er 5 Assists. Paul George fügte 31 Punkte hinzu.

Auf der Gegenseite erzielte Donovan Mitchell 30 Punkte für die Jazz. Er verletzte sich aber im letzten Viertel bei einem Zug zum Korb am rechten Fuss und humpelte vom Platz.