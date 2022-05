Legende: Beeindruckende One-Man-Show Ja Morant brillierte auf Seiten von Memphis mit 47 Punkten. Keystone/AP Photo/Brandon Dill

Boston meldete sich im Viertelfinal der nordamerikanischen Profiliga NBA erfolgreich zurück. Die 89:101-Abfuhr zum Auftakt gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks konterten die Celtics ebenfalls vor eigenem Anhang dank einer offensichtlichen Steigerung mit einem ungefährdeten 109:86.

00:52 Video Tatum: «Jeder muss ein bisschen mehr geben, muss kämpfen. Das haben wir getan» (engl.) Aus Sport-Clip vom 04.05.2022. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Die Gastgeber lagen zu keinem Zeitpunkt im Rückstand und setzten dabei bis wenige Minuten vor dem Ende nur 7 Spieler ein. Bester Celtics-Werfer war Jaylen Brown mit 30 Punkten. Somit steht es in der best-of-7-Serie 1:1. In der Nacht auf Samstag geht das Duell in der Stadt in Wisconsin weiter.

Morant im Spielrausch

Im zweiten Duell vom Dienstag überragte Superstar Ja Morant. Der 22-Jährige führte die Memphis Grizzlies mit 47 Punkten zum 106:101 gegen Golden State. Bei den spät erwachten Warriors war Stephen Curry mit 27 Punkten erfolgreichster Schütze.

«Ich habe ausgenutzt, was mir die Abwehr angeboten hat. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Würfen», sagte Morant. Memphis schaffte den Ausgleich zum 1:1.