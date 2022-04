Playoffs in der NBA

Legende: Es geht hoch hinaus für die Bucks Giannis Antetokounmpo dirigierte Milwaukee auf dem Weg in die 2. Playoff-Runde. Keystone/AP Photo/Morry Gash

Mit wenig Aufwand zogen die Milwaukee Bucks und Golden State Warriors in die Playoff-Viertelfinals ein. Beim Sieg Nummer 4 im Duell mit Herausforderer Chicago resultierte für das Team aus dem US-Bundesstaat Wisconsin ein deutlicher 116:100-Heimsieg.

Die Absenz von Khris Middleton, der in der 2. Partie mit einer Knieverletzung ausgeschieden war, vermochte die Bucks nicht entscheidend zu schwächen. Superstar Giannis Antetokounmpo zeigte sich in der Nacht auf Donnerstag mit 33 Punkten und 9 Rebounds auf der Höhe seiner Aufgabe. Als nächste Hürde stellt sich Milwaukee nun Boston in den Weg.

00:53 Video Antetokounmpo: «Wir wussten, was zu tun war» (Engl.) Aus Sport-Clip vom 28.04.2022. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Nur einer jubelt über die 30 Punkte

Im Westen steht Golden State als erster Viertelfinal-Teilnehmer fest. Auch die Warriors entschieden ihre Serie gegen die Denver Nuggets mit 4:1, der letzte Schritt war beim 102:98 auf eigenem Parkett aber etwas mühevoller.

Auf beiden Seiten glückten je einem Spieler 30 Punkte: Stephen Curry (Golden State) und Nikola Jokic (Denver).