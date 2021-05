Die Atlanta Hawks sind in der Achtelfinal-Serie der NBA-Playoffs gegen die New York Knicks wieder im Vorteil.

Legende: Überzeugte in Spiel 3 gegen die Knicks Clint Capela. Keystone

Das Team von Clint Capela führt nach dem 105:94 in Spiel 3 in der Best-of-7-Serie gegen die New York Knicks 2:1. Für die entscheidende Differenz in ihrem ersten Playoff-Heimspiel sorgten die Hawks mit einem dominanten Auftritt im 2. Viertel (29:13). In einer beinahe restlos ausverkauften Arena zogen sie vor knapp 16'000 Zuschauern bis Spielhälfte auf 58:44 davon. Danach liessen sie nichts mehr anbrennen.

Breit aufgestellte Hawks

Mit 21 Punkten und 14 Assists war Atlantas Trae Young der herausragende Mann auf dem Parkett. Der Point Guard dirigierte eine variable Hawks-Offensive, bei der gleich 7 Spieler zweistellig skorten. Unter ihnen auch Clint Capela, der die Partie mit 13 Punkten und 12 Rebounds beendete.

Das 4. Duell der Best-of-7-Serie findet am Sonntagabend (Schweizer Zeit) erneut in Atlanta statt.