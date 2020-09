Die Boston Celtics haben in den NBA-Playoffs das Out verhindert.

Playoffs in der NBA

Legende: Ragte heraus Jayson Tatum. Keystone

Der Rekordchampion gewann Spiel 5 der Halbfinalserie gegen die Miami Heat 121:108 und verkürzte in der Best-of-7-Serie auf 2:3.

Die Celtics verdankten den Sieg einem starken dritten Viertel, das sie mit 41:25 für sich entschieden. Bei Halbzeit hatten sie 51:58 zurückgelegen.

Tatum und Brown stechen heraus

Jayson Tatum steuerte 31 Punkte zum Erfolg bei. Auch Jaylen Brown (28 Punkte) wusste auf Seiten des Teams aus Boston zu überzeugen. Die 6. Partie findet in der Nacht auf Montag statt. Die Celtics warten seit 10 Jahren auf den Einzug in den Playoff-Final. In der anderen Halbfinalserie führen die Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets 3:1.