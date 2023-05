Denver gewinnt Spiel 6 in den Playoff-Viertelfinals gegen Phoenix 125:100 und entscheidet die Serie mit 4:2 für sich.

Jokic führt Nuggets in den Halbfinal

Playoffs in der NBA

Legende: Überragender Spieler Denvers Nikola Jokic. Keystone/AP Photo/Matt York

Angeführt von Starspieler Nikola Jokic haben die Denver Nuggets als erstes Team den Play-off-Halbfinal in der NBA erreicht. Bei den Phoenix Suns gewann die beste Mannschaft der Western Conference 125:100 und entschied die Best-of-7-Serie mit 4:2 für sich.

Jokic, zweimaliger MVP, gelang mit seinen 32 Punkten, 12 Assists und 10 Rebounds erneut ein Triple-Double. Denver, das erstmals seit 2020 wieder im Halbfinal steht und noch nie ein Endspiel bestritten hat, trifft in der nächsten Runde auf den Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Golden State Warriors und den Los Angeles Lakers. L.A. führt 3:2 und kann in der Nacht auf Samstag alles klar machen.

00:40 Video Durant zum «peinlichen» Ausscheiden der Suns Aus Sport-Clip vom 12.05.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Celtics gleichen aus

Offen ist im Osten wieder das Viertelfinal-Rennen zwischen den Boston Celtics und den Philadelphia 76ers. Trotz jeweils 26 Punkten von MVP Joel Embiid und Tyrese Maxey zogen die Sixers zu Hause mit 86:95 den Kürzeren, es steht 3:3. Die Entscheidung fällt damit am Sonntag in Spiel 7 in Boston.