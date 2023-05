Denver gewinnt in den Playoff-Halbfinals der NBA zum Auftakt der Best-of-7-Serie gegen die Los Angeles Lakers 132:126.

Playoffs in der NBA

Legende: Hat das Nachsehen Lakers-Star LeBron James kann Denvers Nikola Jokic nicht am Abschluss hindern. Keystone/AP Photo/David Zalubowski

Denver ist mit einem Heimsieg in den Conference-Final gegen die Lakers gestartet. Die Nuggets hatten das Spiel über weite Strecken im Griff und dominierten den Rekordmeister aus Los Angeles. Zwischenzeitlich führten das an Nummer 1 gesetzte Denver mit 21 Punkten Vorsprung.

Erst gegen Ende der Partie bäumten sich die Lakers nochmals auf und kamen bis auf 3 Punkte heran, schafften die Wende aber nicht mehr.

Spurs können Wembanyama draften Box aufklappen Box zuklappen Die San Antonio Spurs dürfen beim NBA-Draft am 22. Juni als erstes Team auswählen. Das ergab die Auslosung der Reihenfolge für die schlechtesten 14 Teams der vergangenen Regular Season. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass sich San Antonio für Supertalent Victor Wembanyama entscheidet. Der 2,18 m grosse Franzose gilt als grösstes Talent seit LeBron James.

Jokic mit Triple-Double

Überragender Mann war Nikola Jokic. Der Serbe, in den vergangenen beiden Saisons jeweils zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt, erzielte ein Triple-Double (34 Punkte, 21 Rebounds und 14 Assists). Spiel 2 findet in der Nacht auf Freitag wiederum in Denver statt.