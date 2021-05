Playoffs in der NBA

Legende: NBA-Stars unter sich Stephen Curry und LeBron James. Keystone

Die Los Angeles Lakers haben sich im zweiten Anlauf doch noch für die Playoffs in der NBA qualifiziert. Nachdem der Titelverteidiger das direkte Playoff-Ticket verpasst hatte, reichte den Lakers nun ein Sieg im Play-In-Turnier. Das Team um LeBron James setzte sich mit 103:100 gegen die Golden State Warriors durch.

In einem umkämpften Spiel verwandelte LeBron James in der Schlussminute einen schwierigen Dreier zum Endstand. Golden State um Stephen Curry, der mit 37 Punkten der beste Skorer der Partie war, kam zwar noch zweimal in Ballbesitz, konnte davon aber nicht profitieren.

Auch Golden State noch nicht draussen

Gegner der Lakers in der ersten Playoff-Runde werden die Phoenix Suns sein. Diese hatten im Westen als Zweiter der regulären Saison das Ticket gelöst. Auch Golden State könnte sich noch qualifizieren, und zwar mit einem Sieg im Duell gegen die Memphis Grizzlies.