Milwaukee mit «Sweep» in die Viertelfinals

Playoffs in der NBA

Legende: Ohne Umwege in die nächste Runde Die Milwaukee Bucks. Getty Images

Die Milwaukee Bucks um Topstar Giannis Antetokounmpo sind als erstes Team in die Playoff-Viertelfinals der NBA eingezogen. Gegen Vorjahres-Finalist Miami Heat gewannen die Bucks mit 120:103 auch Spiel 4 und machten damit den «Sweep» perfekt. Für Miami war es die erste glatte Niederlage in einer Playoff-Serie seit 2007.

Beim Sieg der Bucks in Miami gelang Antetokounmpo, noch amtierender MVP, mit 20 Punkten, 15 Assists und 12 Rebounds sein erstes Triple-Double in einem Playoff-Spiel. Topskorer der Bucks war am Samstag Center Brook Lopez mit 25 Punkten.

Weitere Serien:

Derweil neigen sich die Playoffs für die Washington Wizards dem Ende zu. Der Hauptstadtklub verliert gegen die Philadelphia 76ers mit 103:132 und liegt in der Best-of-7-Serie nun mit 0:3 zurück.

Die Portland Trail Blazers gewinnen gegen die Denver Nuggets mit 115:95 und gleichen in der Serie zum 2:2 aus.

Utah setzt sich bei den Memphis Grizzlies mit 121:111 durch und führt mit 2:1.