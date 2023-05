In den NBA-Playoffs vergeben die Lakers und die Heat ihren ersten Matchball.

Playoffs in der NBA

Legende: War einmal mehr der Matchwinner für Golden State Stephen Curry. IMAGO Images/USA TODAY Network

Die Los Angeles Lakers haben in den NBA-Playoffs die erste Möglichkeit für den Einzug in den Final der Western Conference ungenutzt verstreichen lassen. Der Rekordmeister unterlag dem Titelverteidiger Golden State Warriors auswärts 106:121 und führt in der Serie noch 3:2.

Spiel 5 im Duell der beiden Aushängeschilder LeBron James (Lakers) und Stephen Curry (Warriors) verlief einseitig. Die Warriors liessen die Lakers zum 54:54 ein letztes Mal aufschliessen. Danach zogen sie davon. Für die Gastgeber war Curry mit 27 Punkten bester Werfer, auch Andrew Wiggins (25) hatte einen guten Abend. Auf der Gegenseite verbuchte James die meisten Punkte (25). Anthony Davis musste im 4. Viertel mit einer Kopfverletzung vom Feld.

Knicks verkürzen

Miami vergab wie die Lakers den 1. Matchball. Die Mannschaft aus Florida verlor auswärts gegen die New York Knicks 103:112. Beim Sieger-Team glänzte Jalon Brunson mit 38 Punkten, bei den Heat war Jimmy Butler mit 19 Zählern der erfolgreichste Werfer. Durch den Sieg verkürzten die Knicks in der Best-of-7-Serie im Halbfinal der Eastern Conference auf 2:3.