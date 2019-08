Legende: Schafft er die Differenz? NBA-Star Clint Capela. Keystone

Die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft bestreitet am Mittwochabend das 3. Spiel der Vorqualifikation zur EM 2021 (ab 19:20 Uhr im Livestream in der SRF Sport App oder auf srf.ch/sport). Das Team von Coach Gianluca Barilari trifft auswärts auf Portugal.

Gegen die Portugiesen gewann die Schweiz ihr Auftaktspiel mit 77:72. Wegen der Niederlage in Spiel 2 gegen Island muss die Swiss-Basket-Auswahl das Rückspiel in Sines südlich von Lissabon gewinnen, um ihr Schicksal noch selbst in der Hand zu haben. Angeführt wird die Schweiz erneut von NBA-Crack Clint Capela, der in den beiden bisherigen Spielen allerdings «nur» 29 Punkte warf.