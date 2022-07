Grosse Transfers und Vertragsverlängerungen über Hunderte Millionen Dollar. In der NBA geht es zurzeit rund.

Bild 1 / 15 Legende: Rudy Gobert Der bisher grösste Name, der gewechselt hat. Für ihn schickte Minnesota 5 Spieler und 4 Erstrunden-Picks (!) nach Utah. Reuters/Rob Gray Bild 2 / 15 Legende: John Wall Nach seinem Buyout (Vertragsauflösung mit Abfindung) in Houston schloss sich der 5-fache All-Star nun den L.A. Clippers an. Reuters/Troy Taormina Bild 3 / 15 Legende: Dejounte Murray Er wechselt zu den Atlanta Hawks und soll dort Superstar Trae Young entlasten. Clint Capela, der Schweizer im Dienste der Hawks, dürfte es ebenfalls freuen. Reuters/Kevin Jairaj Bild 4 / 15 Legende: Malcolm Brogdon Der Point Guard der Pacers soll Playoff-Finalist Boston im nächsten Jahr zum Titel verhelfen. Reuters/Erik Williams Bild 5 / 15 Legende: Kevin Durant Der Starspieler will weg von den Brooklyn Nets. Seinen Abwanderungswunsch hat er platziert und sorgte damit für Aufsehen. Reuters/Brad Penner Bild 6 / 15 Legende: Kyrie Irving Auch beim 2. Star der Nets könnte es noch zu einem Trade kommen. Ein möglicher Tauschkandidat ist... Reuters/Wendell Cruz Bild 7 / 15 Legende: Russell Westbrook Wird er das Tauschobjekt, das für Irving nach Brooklyn wechseln wird? Bei den L.A. Lakers blieb er unter den Erwartungen. Reuters/Mark J. Rebilas Bild 8 / 15 Legende: James Harden «The Beard» liess seinen Vertrag in Philadelphia auslaufen und ist ein Free Agent. Er dürfte aber bei den 76ers bleiben. Reuters/Bill Streicher Bild 9 / 15 Legende: Carmelo Anthony Auch seine Zukunft ist offen. Der Oldie ist Free Agent und könnte als Ergänzungsspieler wertvolle Dienste leisten. Reuters/Gary A. Vasquez Bild 10 / 15 Legende: Nikola Jokic Der Serbe von den Denver Nuggets unterschrieb den höchstdotierten Vertrag in der NBA-Geschichte: 270 Mio Dollar für 5 Jahre. Reuters/Isaiah J. Downing Bild 11 / 15 Legende: Zion Williamson Der Nummer-1-Pick von 2019 kämpft zwar immer wieder mit Verletzungen, das hielt New Orleans aber nicht davon ab, ihn mit einem 5-Jahres-Vertrag über 231 Mio Dollar auszustatten. Reuters/Chuck Cook Bild 12 / 15 Legende: Devin Booker Auch beim Hoffnungsträger der Phoenix Suns klingelt die Kasse ordentlich. Er unterzeichnete einen 4-Jahres-Vertrag über 214 Mio Dollar. Reuters/Mark J. Rebilas Bild 13 / 15 Legende: Bradley Beal Auch der Star der Washington Wizards liess sich seine Dienste vergolden: 5 Jahre für 251 Mio Dollar. Reuters/Brad Mills Bild 14 / 15 Legende: Zach LaVine Und grad noch ein All-Star, der gross abkassiert. Seine Vertragsverlängerung (5 Jahre) bei den Chicago Bulls ist 215 Mio Dollar wert. Reuters/Kyle Terada Bild 15 / 15 Legende: Ja Morant Er kriegt für seine Vertragsverlängerung von den Memphis Grizzlies in den nächsten 5 Jahren 192 Mio Dollar. Reuters/D. Ross Cameron

Sommerzeit ist Transfer-Zeit, da bildet auch die NBA keine Ausnahme. Ab diesem Mittwoch können die Wechsel offiziell vermeldet werden. Doch diverse Trades sind bereits durchgesickert.

Der grösste Name bislang ist Rudy Gobert. Der französische Defensivspezialist wechselt von den Utah Jazz nach Minnesota. Die Timberwolves verschacherten für ihren Wunschtransfer das halbe Team und ihre Zukunft: 5 Spieler und 4 Erstrund-Picks gehen für Gobert nach Utah.

Wohin geht Durant?

Doch das grösste Beben könnte noch folgen: Superstar Kevin Durant hat die Brooklyn Nets um einen Trade gebeten. Noch ist offen, wo der 2-fache Meister und 12-fache All-Star landen wird, wenn er die Freigabe erhalten sollte.

Ansonsten fielen diverse «Maximum Extensions» auf: Vertragsverlängerungen zu den höchstmöglichen Bezügen, darunter auch der bestdotierte Kontrakt in der NBA-Geschichte. In der Galerie oben finden Sie eine Übersicht über den Millionen-Wahnsinn in der NBA.