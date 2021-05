Basketball-Superstar Russell Westbrook hat in der NBA wieder einen Uralt-Rekord geknackt.

Mit seinen 33 Punkten, 19 Rebounds und 15 Assists beim Sieg der Washington Wizards gegen die Pacers in Indianapolis holte Russell Westbrook das 181. Triple-Double seiner Karriere. Damit stellte der Superstar den Rekord des legendären Oscar Robertson ein, der von 1960 bis 1974 aktiv war.

Von einem Triple-Double spricht man, wenn ein Spieler in einer Partie in 3 Sparten zweistellige Werte erreicht. Im Normalfall sind das Punkte, Rebounds und Assists.

«Mann, das ist einfach unglaublich», sagte Westbrook: «Ich bin wirklich gesegnet. Ich bin einfach allen dankbar, die auf dieser Reise dabei waren.» Für den 32-Jährigen war es beim 133:132 nach Verlängerung bereits das 35. Triple-Double der Saison, 25 davon gelangen ihm in den letzten 32 Spielen.

Nächstes Triple-Double gegen Capela?

Westbrook hält bereits die Bestmarke für die meisten Triple-Doubles (42) in einer Saison, die zuvor ebenfalls Robertson inne hatte. Bereits am Montag hat Westbrook bei Clint Capelas Atlanta Hawks die Chance, Robertson auch in dieser Sparte zu übertreffen.