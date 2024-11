Auch im 3. Auswärtsspiel innerhalb von 4 Tagen gab es für die Washington Wizards nichts zu holen. Das Team aus der US-Hauptstadt musste sich den Houston Rockets mit 92:107 beugen.

Der Schweizer Forward Kyshawn George stand nicht in der Startformation und kam von der Bank. In knapp 25 Minuten Einsatzzeit erzielte er 8 Punkte, 2 Rebounds und 3 Assists. Die Wizards bleiben in Texas und treffen am Mittwoch auf die San Antonio Spurs.

Cavaliers unschlagbar

Just bei diesen Spurs überragt derzeit Victor Wembanyama. Der letztjährige Nummer-1-Pick absolvierte beim 116:96-Sieg gegen die Sacramento Kings sein 82. NBA-Spiel – und machte damit das Saisonpensum voll. Dank 34 Punkten, 14 Rebounds, 6 Assists und 3 Blocks gesellte er sich in eine illustre Gesellschaft. Nur 5 andere Spieler hatten vor Wembanyama nach 82 Partien ebenfalls 1700 Punkte, 800 Rebounds und 300 Assists auf dem Konto.

00:37 Video Wembanyama: «Du musst jedes Spiel mit einer Killer-Mentalität angehen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 12.11.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Nicht zu stoppen sind aktuell auch die Cleveland Cavaliers. Das Team aus Ohio feierte beim 119:113 gegen Chicago den 12. Sieg im 12. Saisonspiel. Einen solchen Run hatten zuvor erst sieben Teams aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga hingelegt, 5 davon schafften es anschliessend in die NBA-Finals.