Zion Williamson, der im Draft im Sommer als Nummer 1 ausgewählt worden war, wird noch länger auf seine Premiere in der NBA warten müssen. Wie die New Orleans Pelicans am Montag bekannt gaben, wurde der 19-Jährige wegen eines Meniskusrisses am Knie operiert. Er wird 6 bis 8 Wochen ausfallen.