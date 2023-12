Es ist noch keinen Monat her, da nahm Draymond Green seinen Gegenspieler in einem NBA-Spiel in den Schwitzkasten. Nun droht dem 33-Jährigen Defensivstar von den Golden State Warriors erneut eine Sperre.

In der Nacht auf Mittwoch flog der vierfache Meister und vierfache All-Star wieder vom Platz. Im Spiel gegen die Phoenix Suns schlug Green seinen Gegenspieler Jusuf Nurkic nach einem Gerangel ins Gesicht. Beide hatten zuvor um ihre Position auf dem Spielfeld gekämpft. Die Referees schickten Green im 3. Viertel vom Feld. Phoenix gewann die Partie gegen die Golden State Warriors mit 119:116.