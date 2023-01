Thabo Sefolosha, der bis 2020 in der NBA spielte und dann zurücktrat, schliesst sich für sein Comeback Vevey-Riviera an.

Sefolosha gibt sein Comeback in der Schweizer NLA

Thabo Sefolosha gibt seinen Rücktritt vom Rücktritt. Der 38-Jährige schliesst sich dem NLA-Klub Vevey-Riviera an und verstärkt seinen Herzensverein per sofort. Das verkündeten der Klub und der Waadtländer bei einer Medienkonferenz. Sein Engagement dauert bis Ende Saison.

Bei Vevey-Riviera hatte Sefolosha seine Laufbahn in der Saison 2001/02 lanciert und entwickelte sich dann zum Basketball-Pionier. Er wurde 2006 gedraftet und schaffte mit 22 Jahren als 1. Schweizer den Sprung in die NBA. Bis 2020 spielte er in der besten Liga der Welt, überzeugte als Defensivspezialist und erreichte 2012 mit Oklahoma City gar das NBA-Finale.

Legende: Kehrt für seinen Herzensverein zurück auf die Bühne Der Basketballer Thabo Sefolosha. Keystone/Jean-Christophe Bott

Schon am Wochenende im Einsatz

Vor rund 2 Jahren hatte er seinen Abschied erklärt und seitdem kein Profispiel mehr bestritten. Seit Kurzem hat er eine Beraterfunktion für das Schweizer Männernationalteam inne.

Nun kehrt er in der Schweiz auch als Spieler zurück aufs Parkett. Vevey liegt in der Liga auf dem 2. Rang und bestreitet am Wochenende das Final-Four-Turnier des SBL-Cups. Sefolosha wird dort bereits auflaufen.

01:45 Video Archiv: Sefoloshas Karriere im Rückblick Aus Sport-Clip vom 31.03.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden.