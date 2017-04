Sefolosha und die Hawks mit dem Rücken zur Wand

Heute, 7:49 Uhr

Thabo Sefolosha ist mit Atlanta eine Niederlage vom Ausscheiden in den NBA-Playoffs entfernt. Die Hawks verlieren Spiel 5 in Washington 99:103 und liegen in der Achtelfinal-Serie mit 2:3 zurück.

Bild in Lightbox öffnen. Es bleibt auch nach 5 Spielen dabei: In der Best-of-7-Serie zwischen den Hawks und den Wizards kann das Auswärtsteam nicht gewinnen. Nachdem die Gäste aus Atlanta zu Beginn der Partie noch in Führung gelegen hatten, erhöhten die Washington Wizards ab Mitte des 2. Viertels die Gangart und zogen entscheidend davon. Den Vorsprung gab das Heimteam bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Audio «Für Sefoloshas Atlanta wird die Luft dünn (Radio SRF 3, Morgenbulletin, 27.04.2017)» abspielen. Audio «Für Sefoloshas Atlanta wird die Luft dünn (Radio SRF 3, Morgenbulletin, 27.04.2017)» in externem Player öffnen. Audio Für Sefoloshas Atlanta wird die Luft dünn (Radio SRF 3, Morgenbulletin, 27.04.2017) Nur 8 Sekunden Einsatzzeit für Sefolosha Sefolosha war bei den Hawks erneut kein Faktor. Der 32-jährige Romand, dessen Vertrag nach dieser Saison ausläuft, erhielt gegen Ende des 2. Viertels lediglich 8 Sekunden Auslauf. Das 6. Spiel findet in der Nacht auf Samstag in Atlanta statt. Gelingt Washington der erste Auswärtssieg in der Serie, ist für Sefolosha und Atlanta die Saison zu Ende.

sda/cud