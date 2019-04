Houston hat Utah auch im 2. Spiel der NBA-Playoff-Achtelfinals dominiert. Mit einem 118:98-Heimsieg stellten die Rockets in der Serie auf 2:0.

Das Schweizer NBA-Playoff-Duell geht einseitig weiter. Houston mit Clint Capela liess dem Team von Thabo Sefolosha auch im 2. Vergleich keine Chance. Überragende Figur auf Seiten der Texaner und überhaupt auf dem Parkett war James Harden.

32 Punkte

13 Rebounds

10 Assists

Das waren die Kennzahlen des 29-jährigen Kaliforniers. Somit glückte Harden ein Triple-Double. Es war dies erst das 3. Mal in seiner Karriere, dass er in den Playoffs gleich 3 zweistellige Werte erreichte.

Harden vs. Ricky Rubio , Link öffnet in einem neuen Fenster

Schweizer Duo in der Nebenrolle

Für einmal spielte Capela bei Houston keine tragende Rolle. Der Genfer Center erzielte 7 Punkte und 10 Rebounds. Sein Landsmann gehörte nicht zum Stammpersonal der Jazz'. Sefolosha sammelte 4 Rebounds und gab 1 Assist.

In der Nacht auf Montag kommt es in Salt Lake City zum ersten Heimspiel der Jazz. Mit 0:2 ist für Utah die Situation in dieser Serie aber schon recht ungemütlich.