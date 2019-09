Für den haushohen Favoriten sind die Titelkämpfe in China nach der 79:89-Niederlage gegen die Franzosen zu Ende.

US-Basketballer scheitern an Frankreich

Sensation an der WM

Erstmals seit 2006 muss sich die USA an einer WM wieder geschlagen geben. Vor 13 Jahren hatte der Halbfinal gegen Griechenland Endstation bedeutet. In Dongguan fand der nach zahlreichen Absagen ohne eine Reihe von NBA-Superstars angetretene Topfavorit im Viertelfinal in Frankreich seinen Meister.

Gegen die körperlich robusten Franzosen taten sich die Amerikaner in der 1. Hälfte sehr schwer. Von der Dreierlinie lief fast nichts, bei den Rebounds dominierte der Gegner. Erst Ende des 3. Viertels fand der Favorit seinen Spielrhythmus und kam schliesslich zum 60:60-Ausgleich.

Nervenstarke Franzosen

Frankreich liess sich aber nicht beirren. Frank Ntilikina brachte den Europameister von 2013 in der Schlussphase mit 82:76 in Führung. Kemba Walker verpasste es in der Schlussminute mit 2 vergebenen Freiwürfen zu verkürzen. Die Franzosen machten ihrerseits auf der anderen Seite von der Linie alles klar.

Im Halbfinal am Freitag trifft Frankreich auf Argentinien (14:50 Uhr im unkommentierten Livestream auf www.srf.ch/sport und in der SRF Sport App). Den anderen Finalisten machen Australien und Spanien untereinander aus.

Sendebezug: SRF 3, Nachmittagsbulletin, 11.9.2019, 16:05 Uhr