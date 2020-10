Legende: Und auch dieser Ball landet im Korb Jimmy Butler führt Miami Heat zum Sieg. Keystone

Obwohl Bam Adebayo und Goran Dragic wegen Verletzungen immer noch fehlen, dominierte Miami in der Blase von Orlando die 3. Partie in der Nacht auf Montag mehrheitlich. So erspielten sich die Heat im 1. Viertel einen 13-Punkte-Vorsprung, im 3. Viertel lagen sie zeitweise mit 14 Zählern in Front.

Butler schlägt James

Beim 115:104-Sieg über die Lakers lief Jimmy Butler mit 40 Punkten, 11 Rebounds und 13 Assists zu grosser Form auf. Es war das erste Triple-Double in der Playoff-Karriere des 31-Jährigen. Lakers-Star LeBron James war für seine Farben einmal mehr auffälligster Akteur. Ihm gelangen 25 Punkte, 10 Rebounds und 8 Assists.

Qualifikationssieger Los Angeles hält im Playoff-Final aber immer noch die besseren Karten in der Hand. Bei einem Sieg in der vierten Partie in der Nacht auf Mittwoch würden sich die Kalifornier 3 «Matchbälle» erarbeiten und dürften sich den 17. Titel, es wäre der erste seit 2010, kaum mehr nehmen lassen.