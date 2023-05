Sieg in «Belle» gegen Boston

Legende: Fliegt in den Final Jimmy Butler war mit 28 Punkten bester Werfer von Miami. Keystone/AP/Jimmy Butler

Die Miami Heat haben zum 7. Mal den NBA-Final erreicht. Das Team aus Florida gewann das entscheidende 7. Halbfinalspiel bei den Boston Celtics 103:84 und trifft nun auf die Denver Nuggets.

Boston verpasst Historisches

Somit verpasste es Boston, als erste Mannschaft in den NBA-Playoffs einen 0:3-Rückstand zu drehen. Das Heimteam legte in der «Belle» den besseren Start hin. Nach dem 8:11 gelangen Miami aber 7 Punkte in Serie zum 15:11, worauf die Gäste die Führung nie mehr aus der Hand gaben.

Jimmy Butler war mit 28 Punkten der erfolgreichste Werfer der Heat, die sich über das Play-In-Turnier für die Playoffs qualifiziert hatten. Bei den Celtics musste sich Starspieler Jayson Tatum mit 14 Punkten begnügen. Der 25-Jährige landete beim ersten Angriff unglücklich auf dem Fuss eines Gegenspielers und hatte für den Rest der Partie augenscheinlich Schmerzen.

Die Celtics sind zusammen mit den Los Angeles Lakers mit 17 Titeln Rekord-Champion in der NBA. Denver geniesst im Final gegen Miami Heimvorteil. Die erste Partie findet in der Nacht auf Freitag statt.