Die Heat gewinnen Spiel 5 im NBA-Final gegen die Los Angeles Lakers 111:108 und verkürzen in der Serie auf 2:3.

Sieg in Spiel 5

Legende: Behielt die Oberhand Miamis Jimmy Butler im Duell mit LeBron James von den Lakers. Keystone

Mit 7 Führungswechseln in den letzten 180 Sekunden war das 5. Duell zwischen Miami und Los Angeles in der Bubble von Orlando an Spannung kaum zu überbieten. 4 Minuten vor dem Ende führten die Lakers um den erneut überragenden LeBron James mit 99:96, 2 Minuten später stand es 101:101.

Mit 2 Freiwürfen stellte der 20-jährige Tyler Herro 2 Sekunden vor der Schlusssirene auf 111:108 für die Heat, der Konter der Lakers über James blieb wirkungslos.

Spiel 6 in der Nacht auf Montag

Bester Scorer bei Miami war erneut Jimmy Butler, der mit 35 Punkten, 12 Rebounds und 11 Assists ein Triple-Double verbuchte. Für Los Angeles steuerte «King» James 40 Punkte, 13 Rebounds und 7 Assists bei.

Die Lakers erhalten in der Nacht auf Montag die nächste Chance, die Final-Serie zu beenden. Es wäre der 1. NBA-Titel seit 2010. Danach hatte es eine lange Durststrecke gegeben. Seit 2013 verpasste das Team bis zur laufenden Saison jeweils die Playoffs.