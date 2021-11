Die Atlanta Hawks unterliegen den New York Knicks mit 90:99.

Siegesserie in NBA gerissen

Legende: Hat das Nachsehen Clint Capela im Zweikampf mit New Yorks Evan Fournier. Keystone

Nach sieben Siegen am Stück müssen die Atlanta Hawks das Parkett in der NBA wieder einmal als Verlierer verlassen. Trotz einem starken Clint Capela verlieren sie gegen die New York Knicks 90:99.

Der Genfer Center, der 24 Stunden zuvor in Memphis mit 23 Punkten und 17 Rebounds Saisonbestwerte in den beiden wichtigsten statistischen Bereichen erzielt hatte, kam diesmal auf 16 Punkte und 21 Rebounds. Er beendete die Partie mit einer Plus-7-Bilanz, der besten seines Teams.

Trotz dieser Topleistung und den 33 Punkten von Teamkollege Trae Young konnte Atlanta die zweite Niederlage im zehnten Heimspiel dieser Saison nicht abwenden. Angeführt von Alec Burks (total 23 Punkte) und Evan Fournier (20 Punkte) erzwangen die Knicks im dritten Viertel (34:24) eine Vorentscheidung.