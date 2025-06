Indiana schockt Oklahoma in der Schlusssekunde

Legende: Er nahm den letzten Wurf und traf Tyrese Haliburton. Keystone/AP Photo

Oklahoma City Thunder hat Spiel 1 der NBA-Finalserie nach einer dramatischen Schlussphase knapp verloren. Gegen die Indiana Pacers unterlag «OKC» in der Nacht auf Freitag mit 110:111 – den entscheidenden Wurf zum Sieg der Pacers versenkte Tyrese Haliburton 0,3 Sekunden vor Ertönen der Schlusssirene.

«Wir haben sie hinten gut gestoppt und die Jungs haben viel Vertrauen darin gesetzt, dass ich den Wurf nehme», sagte Haliburton über den entscheidenden Korb. «Basketball macht Spass, gewinnen macht Spass», fügte der 25-Jährige an, der auf 14 Punkte und 10 Rebounds kam: «Das ist ein grossartiger Sieg für uns.» Bester Werfer des Teams war Pascal Siakam mit 19 Punkten.

Für Oklahoma war die Niederlage besonders bitter, hatte man die Partie doch während 3 Vierteln dominiert und weniger als 10 Minuten vor Schluss mit 15 Punkten Vorsprung in Führung gelegen. Doch je näher das Ende rückte, desto mehr kamen die Pacers auf. Haliburtons Korb zum 111:110 war die 1. Führung der Gäste überhaupt an diesem Abend.

Das 2. Spiel in der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Montag erneut in Oklahoma City statt.

