LeBron James und Co. liegen in den Achtelfinals der NBA-Playoffs 2:3 zurück. Und: Damian Lillards 55 Punkte reichen nicht.

Legende: Autsch! LeBron James' (l.) Lakers bleiben gegen Phoenix chancenlos. Reuters

Titelverteidiger Los Angeles Lakers droht in den NBA-Playoffs das frühe Out. Das Team um Superstar LeBron James (24 Punkte) war in Spiel 5 der Conference-Viertelfinals gegen Phoenix chancenlos und unterlag 85:115, womit es in der Serie 3:2 zugunsten der Suns steht. Während bei den Lakers der verletzungsbedingte Ausfall von Anthony Davis schwer wog, buchte Phoenix-Star Devin Booker 30 Punkte.

Das lief in den weiteren Achtelfinals: